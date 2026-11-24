Внуково и Шереметьево работают с временными ограничениями на полеты Транспорт сегодня в 05:21

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют воздушные суда по согласованию с профильными ведомствами, сообщили в Росавиации.

Как уточнили в ведомстве, ограничения на выполнение рейсов связаны с временным закрытием воздушного пространства в районах расположения аэропортов. Ранее силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили еще 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.