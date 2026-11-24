Внуково и Шереметьево работают с временными ограничениями на полеты
Московские аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют воздушные суда по согласованию с профильными ведомствами, сообщили в Росавиации.
Как уточнили в ведомстве, ограничения на выполнение рейсов связаны с временным закрытием воздушного пространства в районах расположения аэропортов.
Ранее силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили еще 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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