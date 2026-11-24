сегодня в 04:23

В Севастополе в результате ДТП погиб пассажир, еще четверо пострадали

Смертельная авария произошла в Севастополе на улице Чернореченской. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо получили травмы, сообщили в городском управлении МВД.

По предварительной информации, авария случилась около 00:50. 19-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля Chery, не выбрала безопасную скорость с учетом погодных условий и потеряла управление.

Машина выехала на встречную полосу, после чего сначала врезалась в бордюр, а затем столкнулась со световой опорой.

Один из пассажиров автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водитель и еще трое пассажиров были госпитализированы.

По предварительным данным, признаков алкогольного опьянения у девушки не выявлено. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее подмосковном поселке Акулово четверо детей на ВАЗ-2104 врезались во внедорожник Toyota Land Cruiser и скрылись с места аварии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.