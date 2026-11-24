Средняя зарплата в РФ за десять лет увеличилась более чем на 66 тысяч рублей Общество сегодня в 03:06

За последние десять лет средний размер заработной платы в России вырос на 66 305 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, на которые ссылается РИА Новости.

Так, в августе 2016 года среднемесячная зарплата составляла 36 709 рублей. К августу 2026 года показатель достиг 103 014 рублей. Средняя зарплата в Москве в августе 2026 года выросла более чем на 15 тыс. рублей, или примерно на 9,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.