Пожар охватил особняк американского актера Уилла Смита
Пожар произошел в роскошном поместье голливудского актера Уилла Смита стоимостью около 42 млн долларов, расположенном в городе Калабасас, штат Калифорния, сообщает РЕН ТВ.
Возгорание началось в хозяйственной постройке, после чего пламя распространилось на главный особняк. На место оперативно прибыли экстренные службы, которым удалось справиться с огнем.
По информации представителя полиции Малибу, в результате происшествия никто не пострадал.
Это не первый подобный инцидент на территории недвижимости Уилла Смита и его супруги Джады Пинкетт-Смит. В 2021 году пожар уже возникал в подвале особняка, после чего зданию потребовался ремонт.
Ранее крупный пожар охватил гостиничный сектор на побережье Занзибара, где проживали в том числе путешественники из России.
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