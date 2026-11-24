В Ормузском проливе три нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись

В Ормузском проливе произошли взрывы на трех нефтяных танкерах. Все суда подорвались на минах, после чего на них вспыхнули пожары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

По информации иранской стороны, инциденты произошли в течение последних нескольких часов.

Ормузский пролив остается одним из важнейших мировых маршрутов транспортировки нефти и сжиженного природного газа. После начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана движение судов через этот стратегический водный путь оказалось существенно ограничено.

Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения на судоходство до выполнения выдвинутых им требований, в том числе снятия американской блокады и санкций.

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