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Ливия намерена обратиться в Международный суд ООН из-за атаки на порт Бенгази

Ливия готовит документы для подачи иска против Украины в Международный суд ООН в связи с ударами по порту Бенгази, сообщает РИА Новости .

Как заявили в посольстве страны в Гааге, атака нанесла порту значительный материальный ущерб, который, по мнению ливийской стороны, Киев обязан компенсировать в соответствии с международным правом.

Кроме того, МИД Ливии потребовал от Украины официальных разъяснений относительно сообщений о возможной причастности Киева к нападению на порт.

Ранее украинские безэкипажные катера нанесли удар по российскому газовозу рядом с территориальными водами члена ЕС — Республики Мальта.

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