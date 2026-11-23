Бензовоз перевернулся в Кузбассе: пострадал человек
В Прокопьевском округе Кемеровской области произошло ДТП с участием бензовоза. В результате аварии один человек получил травмы. Пострадавшего пришлось деблокировать спасателям, сообщает РЕН ТВ.
После опрокидывания из цистерны начало вытекать топливо. Из-за этого движение на участке дороги временно перекрыли, для автомобилистов организовали объезд протяженностью около 15 километров.
По информации регионального МЧС, угрозы возгорания нет. На место происшествия направили резервный бензовоз, с помощью которого планируют перекачать оставшееся топливо.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее подмосковном поселке Акулово четверо детей на ВАЗ-2104 врезались во внедорожник Toyota Land Cruiser и скрылись с места аварии.
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