Конец впился в слизистую: в Мытищах девушка проглотила серьгу для пирсинга

В Мытищах медики помогли девушке, которая случайно проглотила украшение для пирсинга языка. За помощью она сразу пришла в приемное отделение Мытищинской больницы, об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком» .

Обследование показало, что инородное тело застряло на выходе из желудка, в начальном отделе двенадцатиперстной кишки. Острый конец украшения впился в слизистую оболочку кишечника. Главная опасность была в том, что стенка кишки могла повредиться, а это грозило перитонитом.

Врачи действовали без промедления. Металлический предмет аккуратно извлекли с помощью эндоскопического оборудования. Вмешательство прошло успешно, без осложнений.

После контрольного осмотра пациентку перевели в хирургическое отделение, а затем выписали домой. Ее состояние оценили как удовлетворительное.

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