По его мнению, бойцам сразу после возвращения с фронта нужно дать возможность купить нарезной ствол, не выжидая три года, а офицерам разрешить носить короткоствольное оружие постоянно.

Выборный, занимающий пост зампреда комитета по безопасности напомнил, что законодательство в сфере оборота оружия и так либерализуется постепенно. В частности, охотничий стаж для покупки нарезного оружия недавно сократили с 5 лет до 3.

Для участников и ветеранов боевых действий требования, по его мнению, стоит изменить.

«Бойцы уже оправдали доверие государства, защищая Отечество на передовой с оружием в руках. Поэтому обязательный стаж владения гладкоствольным оружием для данной категории можно свести к минимуму либо вовсе отменить», — приводит его слова издание.

При этом послаблений по знаниям и здоровью быть не должно. Правила хранения, ношения и применения оружия, а также медицинская комиссия, включая заключение психиатра и профильных специалистов, «должны оставаться обязательными для всех без исключения», подчеркнул депутат.

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