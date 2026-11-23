Петербурженка нашла кости под полом в квартире во время ремонта

Блогер из Петербурга Аксинья Рудая рассказала в соцсетях, что купила квартиру в старом фонде Северной столицы и своими силами начала ремонт. Во время вскрытия пола в одной из комнат она вместе с мужем обнаружила чьи-то останки — крупные фрагменты костей были разбросаны по всей площади пола.

Рудая позвонила в полицию и сообщила о тревожной находке, которую сделала вечером 22 ноября.

«Когда муж вскрывал пол, он нашел фрагменты костей, зарытые в слой извести. Кости были достаточно крупные, разбросаны по всему полу, и не было понимания, кому они принадлежат. Из-за наших сомнений мы все-таки позвонили в полицию, чтобы они разобрались, чьи останки мы нашли в полу», — рассказала блогер.

Отдел полиции зафиксировал обращение, после чего по указанному адресу пришел участковый. После участкового к паре пришли представители Следственного комитета, а спустя 5 часов приехал судмедэксперт.

Судмедэксперт сделал фотофиксацию останков и забрал их на экспертизу. О том, кому они принадлежат, блогер узнает только после экспертизы, которая занимает от 2-х недель до нескольких месяцев.

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