Кормухин отверг баррикады: «Мы не видим смысла бороться»
Фото - © Михаил Богачев/РИА Новости
Лидер «Сорок Сороков» Андрей Кормухин в финале интервью Ксении Собчак объяснил, при каких условиях движение подключаются к возрождению страны. Если государство говорит о себе как о государстве-цивилизации тысячелетней России, чтящей память предков и веру в Бога, движение должно ему в этом помогать.
Путь революций и баррикад он отверг прямо.
«Мы не видим смысла бороться. Мы не прекратим (законную защиту ценностей — ред.). Это не будет борьба за революцию или мятежи баррикад», — заявил Кормухин.
Лидер движения подтвердил готовность продолжать созидательную работу. Помогать Церкви и государству он намерен мирными средствами.
О других темах разговора в этой части интервью не говорится.
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