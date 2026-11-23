сегодня в 19:04

Лидер «Сорок Сороков» Андрей Кормухин в финале интервью Ксении Собчак объяснил, при каких условиях движение подключаются к возрождению страны. Если государство говорит о себе как о государстве-цивилизации тысячелетней России, чтящей память предков и веру в Бога, движение должно ему в этом помогать.

Путь революций и баррикад он отверг прямо.

«Мы не видим смысла бороться. Мы не прекратим (законную защиту ценностей — ред.). Это не будет борьба за революцию или мятежи баррикад», — заявил Кормухин.

Лидер движения подтвердил готовность продолжать созидательную работу. Помогать Церкви и государству он намерен мирными средствами.

О других темах разговора в этой части интервью не говорится.

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