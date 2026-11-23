В Некрасовке соседи спасли 82-летнюю пенсионерку. Женщина упала, а ее рука застряла в батарее. Выбраться самостоятельно она не могла, сообщает Telegram-канал «ЖК Люберцы | Новости».

Инцидент произошел в доме на Некрасовской улице. Соседи услышали стоны и мольбы о помощи через батарею.

Оказалось, что пожилая женщина упала, а ее рука застряла в горячей батарее. Выбраться самостоятельно из ловушки она не могла. Люди вызвали экстренные службы.

Дверь вскрыли и освободили женщину. У пострадавшей диагностировали сильный ожог, ее забрали в больницу. Сейчас полиция ищет родственников пенсионерки. Она живет одна, но у женщины есть внук.

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