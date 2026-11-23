В Ульяновске правоохранители задержали местного жителя, который во время совместного застолья жестоко избил супругу и устроил погром в квартире после ее просьбы найти работу. Об этом сообщает Telegram-канал « 112 ».

Конфликт произошел на кухне, где пара распивала спиртное. Услышав от жены совет трудоустроиться, мужчина пришел в ярость и перешел к насилию.

Сначала агрессор нанес женщине удары по голове и рукам, после чего принялся крушить кухню. В ходе погрома он разбил люстру и сломал телевизор.

На кадрах с домашней камеры видеонаблюдения, опубликованных пресс-службой регионального УМВД, запечатлена развязка скандала. Взяв в руки черную металлическую трубу или дубинку, мужчина скинул со стола еду и предметы, в том числе букет красных роз. Затем подошел к жене и несколько раз ударил ее предметом по корпусу и рукам, сбив с ног.

Когда женщина оказалась на полу, дебошир схватил кухонный стол и с силой перевернул его в сторону супруги. Затем снова замахнулся дубинкой.

Лишь когда пострадавшая поднялась с пола и поставила стол обратно, агрессор начал размахивать трубой над столешницей. В этот момент мужчина разбил висящий сверху светильник. От него по кухне разлетелись осколки. Затем пара выбежала из помещения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

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