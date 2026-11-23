Подростки пытались изнасиловать 19-летнюю в туалете вокзала под Калининградом
Фото - © Svet / Фотобанк Лори
Двое несовершеннолетних совершили нападение на 19-летнюю знакомую в туалете ж/д вокзала в одном из населенных пунктов в Калининградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Нападавшим было 13 и 14 лет. Они встретили знакомую девушку на вокзале.
Один подросток позвал 19-летнюю в туалет, чтобы поговорить. Там оба несовершеннолетних напали на девушку и совершили насильственные действия сексуального характера.
Также агрессоры предприняли попытки изнасиловать 19-летнюю. Однако она сопротивлялась.
Силовики возбудили уголовное дело. 14-летний фигурант был задержан. Второй участник нападения пока не достиг возраста уголовной ответственности.
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