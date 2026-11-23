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Подростки пытались изнасиловать 19-летнюю в туалете вокзала под Калининградом

Двое несовершеннолетних совершили нападение на 19-летнюю знакомую в туалете ж/д вокзала в одном из населенных пунктов в Калининградской области. Об этом сообщает Telegram-канал « 112 ».

Нападавшим было 13 и 14 лет. Они встретили знакомую девушку на вокзале.

Один подросток позвал 19-летнюю в туалет, чтобы поговорить. Там оба несовершеннолетних напали на девушку и совершили насильственные действия сексуального характера.

Также агрессоры предприняли попытки изнасиловать 19-летнюю. Однако она сопротивлялась.

Силовики возбудили уголовное дело. 14-летний фигурант был задержан. Второй участник нападения пока не достиг возраста уголовной ответственности.

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