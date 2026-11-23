Лидер православного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин рассказал, что при его создании задача сделать движение известным на всю страну не ставилась. Такое заявление он сделал в интервью Ксении Собчак.

По его словам, организация появилась в момент, когда православным и традиционным ценностям угрожали атаки на храмы.

«Мы создавали эту организацию, когда в стране действительно была опасность», — сказал он.

Известность, как утверждает лидер движения, пришла сама, вопреки внешнему пиару, а не благодаря ему. Многие обвинения в адрес «Сорок Сороков» он назвал сфабрикованными.

Движение, по его словам, возникло как сила, которая должна была компенсировать давление на православных верующих и на традиционные ценности.

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