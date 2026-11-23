24 ноября отмечается День моржа. В российских водах встречаются атлантический, тихоокеанский и лаптевский моржи. Президентский фонд природы поддерживает проекты, которые помогают изучать арктических животных, получать новые данные о труднодоступных территориях и снижать антропогенную нагрузку на морские экосистемы, сообщила пресс-служба фонда.

Один из таких проектов реализует национальный парк «Гыданский» на острове Шокальского в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект «Организация долговременного экологического фотомониторинга в национальном парке „Гыданский“ на острове Шокальского» получил грант Президентского фонда природы в размере 25 001 641 рубля. Одним из видов, за которыми специалисты планируют вести долговременные наблюдения, является атлантический морж.

В 2026 году на острове установили 79 фотоловушек. Первые камеры уже зарегистрировали белых медведей и диких северных оленей. Полный массив информации специалисты получают во время экспедиций, когда меняют карты памяти и обслуживают оборудование. Длительный мониторинг должен в том числе дать данные о появлении атлантического моржа на острове Шокальского. Для обработки больших массивов изображений планируется использовать технологии искусственного интеллекта.

Еще одно направление работы связано с состоянием морских побережий. Проект «Чистый берег!» Фонда защитников природы стал победителем конкурса Президентского фонда природы и получил грант 19 927 915 рублей. Его задача — системно изучать загрязнение заповедных побережий, определять места скопления морского мусора и очищать труднодоступные участки.

В 2026 году экспедиционная группа проекта работала в национальном парке «Берингия» на Чукотке — одном из ключевых регионов обитания тихоокеанского моржа. Специалисты обследовали побережье, оценивали состав и количество антропогенного мусора и закладывали площадки для дальнейшего мониторинга.

Работа этого же проекта идет и в Приморском крае. В Дальневосточном морском заповеднике волонтеры и специалисты очищают заповедное побережье, а воздушную съемку используют для обучения нейросети, которая должна помогать быстрее находить загрязненные участки на труднодоступных территориях.

Современные технологии используются и для мониторинга морского мусора непосредственно во время экспедиций. Еще один проект-победитель Президентского фонда природы создает автоматизированную систему, которая с помощью камер и искусственного интеллекта фиксирует плавающие отходы в арктических морях. Размер гранта составляет 4 999 994 рубля. Такие данные помогают оценивать распределение загрязнения и выявлять участки с повышенной антропогенной нагрузкой.

Таким образом, современная природоохранная работа в Арктике объединяет полевые наблюдения и новые технологии — от сети автономных фотоловушек до нейросетевого анализа изображений. Полученные данные позволяют специалистам лучше понимать состояние редких видов и изменения их мест обитания, а затем принимать конкретные меры по сохранению морских экосистем.

За первый год работы Президентский фонд природы поддержал 321 проект в 68 регионах России. Общий бюджет этих инициатив составляет 3,1 млрд рублей: 2 млрд рублей предоставил фонд, еще 1,1 млрд рублей проектные команды привлекли в качестве софинансирования. Работа охватывает 202 особо охраняемые природные территории и направлена на сохранение 121 вида животных, 69 из которых занесены в Красную книгу России.