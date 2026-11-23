Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в настоящее время находится в Москве у следователей и дает показания, об этом пишет Baza .

Губернатор сотрудничает со следствием, в правительстве Мурманской области в настоящий момент проходят оперативные действия. Андрея Чибиса сняли прямо с трапа самолета в Москве — губернатор прибыл в столицу в командировку.

Министра по безопасности Мурманской области Артема Долгова также заметили в сопровождении силовиков в Шереметьеве — его тоже могли отвезти на допрос.

Предварительно, оба политика могут быть причастны к злоупотреблению с госконтрактами на ремонт дорог.

Чибис руководит регионом с 2019 года. До работы в Заполярье он был заместителем министра строительства и ЖКХ России.

Весной 2024 года Чибис едва не погиб в Апатитах. Тогда местный житель ударил его ножом в живот. С тяжелым ранением чиновника срочно отправили на операционный стол, и врачам удалось спасти ему жизнь.

Тогда нападение на действующего главу российского региона стало первым за 15 лет. Комментариев от властей и следственных органов по поводу нынешнего визита Чибиса в правоохранительные органы пока нет.

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