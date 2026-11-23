В Екатеринбурге 7 детей подхватили кишечную инфекцию в частном детсаду
В Екатеринбурге воспитанники частного детского сада заболели острой кишечной инфекцией. Об этом РЕН ТВ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Не менее 7 детей пожаловались на рвоту и недомогание. Специалисты ведомства пришли в учреждение с проверкой. Они осмотрели сотрудников детсада и взяли пробы еды и напитков.
Работа детского сада приостановлена. Дети и работники находятся под наблюдением медиков.
К ситуации подключилась прокуратура, она организовала собственную проверку. О причинах случившегося и о состоянии заболевших пока не сообщается.
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