В Екатеринбурге воспитанники частного детского сада заболели острой кишечной инфекцией. Об этом РЕН ТВ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Не менее 7 детей пожаловались на рвоту и недомогание. Специалисты ведомства пришли в учреждение с проверкой. Они осмотрели сотрудников детсада и взяли пробы еды и напитков.

Работа детского сада приостановлена. Дети и работники находятся под наблюдением медиков.

К ситуации подключилась прокуратура, она организовала собственную проверку. О причинах случившегося и о состоянии заболевших пока не сообщается.

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