Волк: Чибиса обвиняют в хищении средств свыше 39 млн и растрате 1 млрд рублей
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Сотрудниками МВД РФ задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160, пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ.
Этой группе лиц было предоставлено обвинение в хищении бюджетных денежных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции.
23 ноября по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудниками МВД России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.
Ранее стало известно, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис в настоящее время находится в Москве у следователей и дает показания.
Чибис руководит регионом с 2019 года. До работы в Заполярье он был заместителем министра строительства и ЖКХ России.
Весной 2024 года Чибис едва не погиб в Апатитах. Тогда местный житель ударил его ножом в живот. С тяжелым ранением чиновника срочно отправили на операционный стол, и врачам удалось спасти ему жизнь. Тогда нападение на действующего главу российского региона стало первым за 15 лет.
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