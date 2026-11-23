Лерчек показала первый день в китайской клинике, где будет лечить рак желудка

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, прилетела в Китай для лечения рака желудка 4-й стадии и уже успела сдать анализы и сделать УЗИ. Она вынуждена была поехать в китайский госпиталь одна, так как ее мужа Луиса Сквиччиарини не выпустили из страны из-за проблем с паспортом.

Лерчек заявила, что была шокирована тем, что полетит в Китай одна. Перед вылетом она долго плакала и прощалась с Сквиччиарини, который должен был ее сопровождать.

В Пекине Лерчек предоставили переводчика, который помог ей познакомиться с медперсоналом и лечащим врачом.

«Луис уже решает проблему и очень скоро вылетит ко мне. Просто он каждую минуту этой ужасной болячки был рядом и видел меня в моих худших проявлениях. Прибирал за мной, таскал, мыл, одевал. И поэтому я не могу представить, как я буду тут лечиться без него. Он частичка моя, души и сердца», — прокомментировала ролик блогер.

Дома Лерчек ждут четверо малолетних детей, трое из которых рождены в браке с Артемом Чекалиным, который в настоящее время отбывает наказание за экономическое преступление.

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