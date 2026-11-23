Бывший президент Сербии, а ныне глава парламентской фракции оппозиционной Сербской прогрессивной партии Александар Вучич заявил, что ему угрожают преступные группировки. О давлении на него он рассказал в эфире телеканала Pink, пишет ТАСС .

«Я получил ясный и недвусмысленный сигнал о том, что меня ликвидируют», — произнес Вучич.

Он уточнил, что сообщение было понятным и прямым. При этом в полицию из-за угроз политик не обращался.

Кто именно передал ему сигнал и что за ним стоит, Вучич не раскрыл. Реакции правоохранительных органов на его слова пока нет.

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