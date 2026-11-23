Стерлядь и осетр в багажнике: под Красноярском изъяли 200 кг рыбы на 25 млн руб

В Красноярском крае полицейские изъяли почти 200 кг краснокнижной рыбы стоимостью больше 25 млн рублей. Улов обнаружили у двух жителей региона — 35-летнего мужчины из Игарки и его 26-летнего приятеля, об этом сообщает МВД Медиа .

Автоинспекторы остановили иномарку во время патрулирования в поселке Стрелка Енисейского муниципального округа. При проверке документов они нашли в салоне 52 туши рыбы и 160 пластиковых контейнеров с биоресурсами. Все изъяли и отправили на ихтиологическую экспертизу — она установила, что это стерлядь и сибирский осетр, занесенные в Красную книгу России.

Выяснилось, что рыба принадлежала пассажирам. Мужчина из Игарки незаконно поймал трех осетров в Туруханском районе и вез их в Красноярск на перепродажу. Его приятель купил у неизвестных почти 200 кг незаконно добытой рыбы в тушках и банках, тоже чтобы потом продать.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ. Обоим мужчинам назначили меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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