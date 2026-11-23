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Адвоката Сергея Жорина экстренно госпитализировали и прооперировали в Италии

Российского адвоката Сергея Жорина экстренно привезли в травматологическое отделение больницы Cattinara в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия. На данный момент его уже прооперировали, и жизни мужчины ничего не угрожает, пишет ТАСС .

Известно, что Жорин попал в больницу без сознания. Его уже прооперировали.

По сообщениям осведомленного источника, операция прошла успешно, жизни Жорина ничего не угрожает. Что именно случилось с Жориным, на момент публикации заметки неизвестно.

Адвокат стал популярен благодаря тому, что ведет дела звезд эстрады и шоу-бизнеса, в том числе бракоразводные процессы, и представляет интересы рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн).

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