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В поселке Акулово четверо детей на ВАЗ-2104 врезались в Land Cruiser и убежали

В подмосковном поселке Акулово четверо детей на ВАЗ-2104 врезались во внедорожник Toyota Land Cruiser и скрылись с места аварии. ДТП произошло на Центральной улице, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, отечественная машина въехала сзади в японский внедорожник. После столкновения четверо подростков, находившихся в салоне, выскочили и убежали.

На вид детям около 12 лет. На опубликованных кадрах видно, что среди детей есть девочка. Сотрудники ДПС выясняют, кто владеет ВАЗ-2104.

Полицейские также устанавливают, каким образом несовершеннолетние оказались за рулем автомобиля. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

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