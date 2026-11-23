Россиянин почти 19 лет скрывался от властей Таиланда в джунглях Пангана

На тайском острове Панган задержали россиянина, который, предположительно, незаконно проник в страну еще в 2007 году и с тех пор жил вдали от местных властей, сообщает Baza .

Отмечается, что мужчина пересек границу в обход официальных пунктов пропуска. Все это время он находился в Таиланде без документов, подтверждающих законность въезда. При этом в миграционных базах отсутствовали какие-либо сведения о пересечении им границы.

Спустя почти два десятилетия правоохранителям удалось обнаружить беглеца. Его нашли в заброшенной хижине посреди джунглей. Возле жилища стоял мопед, а внутри и вокруг царил беспорядок.

После задержания россиянина доставили в полицейский участок Пангана. Теперь ему грозит ответственность за незаконное пересечение государственной границы, вплоть до тюремного заключения и последующей депортации.

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