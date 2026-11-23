В горах Сочи второй день ищут всадника лошади, которая вернулась домой одна

Спасатели ЮРПСО МЧС России продолжают искать 57-летнего сочинца, который ушел в горы на лошадях и не вернулся. Поиски начались в ночь на 23 ноября, когда стало известно о пропаже.

Мужчина и его товарищ отправились в путь 22 ноября. Район — горно-лесной массив села Пластунка, у улицы Джапаридзе. Спутник ненадолго остановился, и его попутчик поехал дальше. Когда друг двинулся следом, впереди не оказалось ни всадника, ни лошади.

На место прибыли спасатели. Родственники рассказали им, что около полуночи животное само пришло в конюшню. От мужчины вестей нет: телефон разрядился еще примерно в восемь вечера.

Сотрудники ЮРПСО прошли маршрут пешком, а беспилотник с тепловизором осмотрел территорию Пластунки по пути следования туристов. Пропавшего не нашли, поэтому утром спасатели снова выехали в тот же район. Теперь планируется обследовать русло горной реки Сочи на рафте — от базы отдыха «Вертолетчик» до микрорайона КСМ. Всего к поискам привлечено 10 спасателей и 4 единицы техники.

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