Атака на газовоз РФ в Средиземном море была совершена катерами-дронами ВСУ

сегодня в 11:49

Украинские безэкипажные катера нанесли удар по российскому газовозу рядом с территориальными водами члена ЕС — Республики Мальта — 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Газовоз «Арктик Метагаз» шел с грузом, который был оформлен по международным правилам. Он следовал из порта Мурманск.

Атака была совершена безэкипажными катерами Украины. Удар наносился с территории побережья Ливии.

30 членов экипажа удалось спасти. В Минтрансе РФ назвали случившееся актом международного терроризма и пиратства.

Ранее сообщалось, что российский танкер для перевозки СПГ загорелся в Средиземном море. Над районом летали патрульные самолеты, в том числе турецких ВМС.

