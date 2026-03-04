Атака на газовоз РФ в Средиземном море была совершена катерами-дронами ВСУ
Фото - © Сергей Крамарев / Фотобанк Лори
Украинские безэкипажные катера нанесли удар по российскому газовозу рядом с территориальными водами члена ЕС — Республики Мальта — 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Газовоз «Арктик Метагаз» шел с грузом, который был оформлен по международным правилам. Он следовал из порта Мурманск.
Атака была совершена безэкипажными катерами Украины. Удар наносился с территории побережья Ливии.
30 членов экипажа удалось спасти. В Минтрансе РФ назвали случившееся актом международного терроризма и пиратства.
Ранее сообщалось, что российский танкер для перевозки СПГ загорелся в Средиземном море. Над районом летали патрульные самолеты, в том числе турецких ВМС.
