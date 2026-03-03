Российский танкер для перевозки СПГ загорелся в Средиземном море

Российский танкер для перевозки сжиженного природного газа «Арктический Метагаз» загорелся в Средиземном море, сообщает Telegram-канал «МИГ России» со ссылкой на Reuters.

Судьба его экипажа остается неизвестной.

Над районом замечены патрульные самолеты (в частности, турецкие ВМС), при этом информации о спасательной операции пока нет.

По данным греческих СМИ, судно могло быть атаковано дронами около 04:00 по местному времени, после чего произошло несколько взрывов. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее стало известно, что подбитый ракетой танкер тонет в Ормузском проливе у берегов Омана. В результате удара пострадали 4 члена экипажа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.