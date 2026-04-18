По полыхающей лестнице: пожарные тушат загоревшийся дом в Ленобласти

Сильный пожар произошел в частном доме в Ленинградской области

Мощное возгорание тушат пожарные в поселке Янино в Ленинградской области, горит дом, сообщает РЕН ТВ .

На видео с места ЧП показано, как пожарные тушат пламя, поднимаясь по горящей лестнице на второй этаж. С участка, где горит дом, выбегает полураздетый мужчина.

Специалисты продолжают тушить здание, на месте еще дежурит скорая помощь. Пожилую женщину, которая надышалась угарным газом, доставили в больницу.

