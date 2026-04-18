Выдают за свою: бабушки начали продавать на российских трассах клубнику из Китая

Поставщики стали завозить китайскую клубнику в российские глубинки и предлагать ее местным бабушкам на перепродажу, сообщает SHOT .

Деревенские бизнесвумен охотно соглашаются: сбор урожая запланирован на конец июня — начало июля, а доход требуется уже сейчас. Поставщики предлагают один ящик клубники в среднем за 900 рублей. Чтобы избежать подозрений, женщины тщательно промывают ягоды и перекладывают их в собственные контейнеры. Затем они повышают цену, утверждая, что клубника своя.

Главный центр китайской клубники находится в Хабаровске, откуда ягоду рассылают по всей Центральной России. Специалисты отмечают, что в Дальневосточном регионе китайские ягоды уже практически полностью вытеснили отечественную, заняв доминирующее положение на рынке.

По оценкам аграриев, аналогичные процессы могут начаться и в других регионах страны. В частности, на Кубани в 2026 году прогнозируется снижение урожая клубники из-за холодной весны, риска заморозков и гибели плодовых культур.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.