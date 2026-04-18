Скончалась 77-летняя французская актриса Натали Бай

После продолжительной болезни умерла французская актриса Натали Бай, ей было 77 лет, сообщают «Вести» .

Как пишет агентство AFP со ссылкой на семью артистки, в последние годы Бай страдала от деменции с тельцами Леви (ДТЛ). Болезнь развивалась с лета 2025 года.

Натали Бай дебютировала в кино в 1972 году в фильме «Краткая встреча в Париже». Всего она снялась свыше чем в 110 фильмах и сериалах. Зрители она известна по ролям в «Поймай меня, если сможешь», «И все же Лоранс», «Аббатство Даунтон», «Возвращение Мартина Герра» и т. д.

За вклад в искусство Бай удостоилась четырех премий «Сезар», «Кубка Вольпи» в 1999 году и других наград.

