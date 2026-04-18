Силовик распылил служебный газовый баллончик в лицо рабочего в Казани

Инцидент произошел на парковке хозяйственного управления при кабмине Татарстана на улице Саммера. Представитель местного подразделения Росгвардии попытался оставить свой автомобиль на парковке, однако рабочий ясно дал понять, что эти места предназначены исключительно для сотрудников ведомства. Правоохранителю не понравилось, в какой форме это было сделано — он решил проучить обидчика.

Силовик вышел из авто, несмотря на уговоры жены этого не делать, и распылил баллончик в лицо оппоненту. Однако распыленный газ попал еще на двоих людей. На угрозы обратиться в полицию нападавший ответил: «Только попробуй».

Во время конфликта мужчина замахнулся на сотрудника силовых структур переносной лестницей. После обращения в полицию он был приговорен к 200 часам обязательных работ.

Решение было принято в ответ на иск, поданный сотрудником Росгвардии, который утверждал, что подвергся угрозе убийством. Пострадавшие считают, что на такому исходу дела могли способствовать связи нападавшего в госструктурах.

