Жители северо-запада России наблюдают яркое полярное сияние
Жители нескольких регионов России заметили яркое полярное сияние, сообщает «Осторожно, новости».
Яркое свечение в небе увидели жители Мурманской и Архангельской областей, а также Республики Карелия. По их словам, северное сияние появилось с приходом темноты.
На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. Она может продлиться от 5 до 7 суток.
Из-за этого можно увидеть полярные сияния, особенно в северной и северо-западной части РФ.
