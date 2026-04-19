Жители северо-запада России наблюдают яркое полярное сияние

Яркое свечение в небе увидели жители Мурманской и Архангельской областей, а также Республики Карелия. По их словам, северное сияние появилось с приходом темноты.

На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. Она может продлиться от 5 до 7 суток.

Из-за этого можно увидеть полярные сияния, особенно в северной и северо-западной части РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.