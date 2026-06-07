В Севастополе средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ, сбиты два БПЛА

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Были сбиты два БПЛА, сообщает в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Воздушные цели ликвидировали в районе Балаклавы, а также над территорией Парка Победы.

Глава региона обратился к местным жителям и гостям города с призывом соблюдать меры личной безопасности. Всем, кто в данный момент находится на улицах Севастополя, нужно незамедлительно проследовать в укрытия или зайти в ближайшие строения. В том числе, в магазины и кафе.

Губернатор подчеркнул, что в условиях воздушной опасности ключевой задачей для граждан является уход с любых открытых пространств.

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