Ефимов: новые технологии позволяют увеличить срок службы дорог в Москве на 30%

В столице внедряют инновационные технологии, которые дают возможность ускорить процесс укладки асфальта, увеличить срок службы покрытия и оптимизировать количество рабочих на объектах дорожного строительства, заявил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что современные технологии оказывают влияние не только на сроки строительства, но и на более оптимальную эксплуатацию объекта впоследствии.

«Развитие транспортного каркаса остается одним из приоритетов столицы. При этом важно, чтобы городская инфраструктура не только отвечала современным стандартам, но и служила жителям максимально долго. Например, в Москве при строительстве дорог используют перегружатели асфальтобетонной смеси. Эти устройства перемещают горячую смесь из самосвала прямо в асфальтоукладчик, устраняя температурные и фракционные перепады. Один перегружатель обслуживает 2–4 самосвала, сокращая количество транспорта на площадке и делая процесс укладки непрерывным. Это не только ускоряет строительство, но и повышает качество покрытия: снижается риск образования трещин и колей, а срок службы дорожного полотна увеличивается до 30%», — передает слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Помимо этого, в столице также проводят эксперименты с применением модифицирующих добавок в составе асфальтобетонных смесей.

В департаменте градостроительной политики уточнили, что пилотный проект уже начался на участках четырехполосного путепровода, который свяжет ул. Костромскую и Юрловский проезд на северо-востоке Москвы.

Еще одна технология — установка ограждений типа Нью-Джерси механизированным способом, заводские изделия монтируются с помощью спецтехники.

Комплексный подход к повышению качества и скорости строительства дорог в Москве подтверждается системной работой городских властей. Ежегодно в городе открывают в среднем 100 км новых дорог. Также до 2029 года в Москве планируется построить 47 искусственных дорожных сооружений (мостов, тоннелей и эстакад), что значительно улучшит связность районов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в районе Крюково Зеленоградского административного округа построили и реконструировали около трех километров дорог.