На Земле началась магнитная буря уровня G1

На планете началась магнитная буря, сейчас ее уровень достигает G1. Она может продлиться от 5 до 7 суток, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Как считают ученые, острая фаза будет продолжительностью только первые 1-2 дня и захватит выходные. Геомагнитный индекс может эпизодически вырастать до уровня G2 (средний). Более высокие значения для этого события маловероятны.

К концу субботы можно будет попробовать поймать полярные сияния, особенно в северной и северо-западной части РФ.

Это уже вторая магнитная буря в апреле. Первая была со 2 по 4 апреля и достигла уровня, близкого к G3.

В целом этот год исключительно богат на геомагнитные возмущения, и он идет по второму графику в XXI столетии.

