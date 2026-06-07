Подмосковные генетики получили уникальных гибридных телят

Специалисты Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста из Подольска в рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных получили первых гибридных телят от скрещивания высокопродуктивных молочных пород с зебу. Перед животными-родоначальниками стояла задача объединить выдающуюся молочную продуктивность европейских пород с естественной выносливостью и жароустойчивостью зебувидного скота, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Идея такой гибридизации имеет под собой прочную научную основу и впечатляющие мировые прецеденты. Зебувидный скот, широко распространенный в Азии и Южной Америке, обладает природной устойчивостью к высоким температурам, однако по надоям значительно уступает специализированным молочным породам. Объединить сильные стороны обоих типов пытались еще в 1970–80-х годах в опытном хозяйстве «Снегири» Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН. Сегодня эта работа выходит на принципиально новый уровень благодаря современным геномным методам селекции и репродуктивным биотехнологиям.

Первый отечественный результат уже можно увидеть: на свет появились пять телят, полученных от скрещивания зебувидных коров с быками голштинской и симментальской пород. Именно этим гибридам предстоит стать родоначальниками новых селекционных форм. Все малыши здоровы, активны и уже демонстрируют свои индивидуальные особенности. Трех телочек с голштинскими корнями назвали в честь прихода весны — Повиликой, Чередой и Полынью. По наблюдениям специалистов, они отличаются спокойным и добродушным нравом: неторопливые, ласковые, привыкнув к человеку, охотно подставляют бок и шею для почесывания, проявляя полное доверие. Их ровесниц от скрещивания с симментальской породой нарекли Еленой Прекрасной и Василисой Премудрой. Имена выбраны не случайно — телята растут грациозными, легкими и очень игривыми, полностью оправдывая сказочные ассоциации.

В региональном Минсельхозпроде отметили, что сейчас все пятеро подопечных находятся под наблюдением ученых. В перспективе именно им предстоит заложить основу для создания улучшенных генотипов крупного рогатого скота, сочетающих высокие удои с ценными адаптационными качествами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.