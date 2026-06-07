В Ленобласти овчарка держит в страхе владельцев собак и калечит их питомцев

В городе Мурино Ленинградской области местный житель и его агрессивная овчарка на протяжении нескольких месяцев держат в страхе владельцев домашних животных. По словам местных собаководов, крупный пес как минимум трижды нападал на других собак, нанося им и их хозяевам серьезные телесные повреждения, однако владелец агрессора полностью игнорирует происходящее, сообщает « Mash на Мойке ».

Пострадавшие отмечают, что нападения всегда происходят по одинаковому сценарию. Завидев другое животное, овчарка без предупреждения бросается на него и намертво вцепляется зубами.

До этого подобный инцидент произошел в кабине лифта жилого дома на Охтинской аллее. Но тогда участникам удалось отделаться испугом.

В мае ситуация повторилась с собакой породы бигль. У нее в результате укусов оказалась разорвана бедренная артерия. Владельцы покалеченного пса уже потратили на экстренное лечение 250 тыс. рублей, столкнулись с опасной бактериальной инфекцией у питомца и написали заявление в правоохранительные органы.

Очередной инцидент зафиксирован накануне на улице Шувалова. Там неуправляемая овчарка около 10 минут терзала очередную собаку. Пострадавший питомец находится в отделении реанимации с распоротой паховой областью.

Травмы получила и хозяйка истерзанного животного, пытавшаяся спасти своего любимца. У женщины укусы на ноге, сильный ушиб предплечья и глубокие порезы на пальцах рук.

Огромное возмущение у жителей Мурина вызывает поведение владельца агрессивной собаки. Он выгуливает животное без поводка и намордника, позволяя ему искать еду в мусорных баках.

Во время последнего нападения мужчина подошел к месту происшествия только в самом конце и не оказал пострадавшей женщине никакой помощи. Очевидцы утверждают, что гражданин регулярно находится в измененном состоянии, не имеет постоянного места жительства и может ночевать вместе со своим псом прямо в подъездах многоэтажных домов.

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