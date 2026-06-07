В Ленобласти овчарка держит в страхе владельцев собак и калечит их питомцев
В городе Мурино Ленинградской области местный житель и его агрессивная овчарка на протяжении нескольких месяцев держат в страхе владельцев домашних животных. По словам местных собаководов, крупный пес как минимум трижды нападал на других собак, нанося им и их хозяевам серьезные телесные повреждения, однако владелец агрессора полностью игнорирует происходящее, сообщает «Mash на Мойке».
Пострадавшие отмечают, что нападения всегда происходят по одинаковому сценарию. Завидев другое животное, овчарка без предупреждения бросается на него и намертво вцепляется зубами.
До этого подобный инцидент произошел в кабине лифта жилого дома на Охтинской аллее. Но тогда участникам удалось отделаться испугом.
В мае ситуация повторилась с собакой породы бигль. У нее в результате укусов оказалась разорвана бедренная артерия. Владельцы покалеченного пса уже потратили на экстренное лечение 250 тыс. рублей, столкнулись с опасной бактериальной инфекцией у питомца и написали заявление в правоохранительные органы.
Очередной инцидент зафиксирован накануне на улице Шувалова. Там неуправляемая овчарка около 10 минут терзала очередную собаку. Пострадавший питомец находится в отделении реанимации с распоротой паховой областью.
Травмы получила и хозяйка истерзанного животного, пытавшаяся спасти своего любимца. У женщины укусы на ноге, сильный ушиб предплечья и глубокие порезы на пальцах рук.
Огромное возмущение у жителей Мурина вызывает поведение владельца агрессивной собаки. Он выгуливает животное без поводка и намордника, позволяя ему искать еду в мусорных баках.
Во время последнего нападения мужчина подошел к месту происшествия только в самом конце и не оказал пострадавшей женщине никакой помощи. Очевидцы утверждают, что гражданин регулярно находится в измененном состоянии, не имеет постоянного места жительства и может ночевать вместе со своим псом прямо в подъездах многоэтажных домов.
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