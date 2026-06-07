Стубб выступил с инициативой трехступенчатого диалога Евросоюза с РФ

Европейскому союзу необходимо взять на себя инициативу по запуску переговорного процесса с Россией для урегулирования украинского конфликта. С таким заявлением в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung выступил президент Финляндии Александр Стубб, отметивший необходимость прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Политик подчеркнул, что выстраивание дипломатического контакта возможно только в тот момент, когда российская сторона якобы «не будет занимать позицию силы». Для реализации этой инициативы Стубб предложил трехступенчатую стратегию.

Согласно ей, на первом этапе переговорные функции должна взять на себя Европейская комиссия. На втором — лидеры Франции, Германии и Великобритании. В случае их неудачи европейским странам придется искать альтернативные дипломатические форматы.

Президент Финляндии призвал коллег по Евросоюзу оценить действия Соединенных Штатов на международной арене. По его мнению, Брюсселю нужно координировать шаги с США. Но при этом стоит четко понимать, соответствуют ли текущие подходы американской администрации интересам Европы.

Стубб добавил, что в некоторых ключевых аспектах политика США не отвечает запросам ЕС. Поэтому европейским странам пора самостоятельно включаться в процесс урегулирования.

При этом финский лидер отказался подтвердить свою готовность лично вести переговоры от лица ЕС. Он пояснил, что эффективное решение подобных задач под силу только группе политиков, а не одному человеку. Идею назначения конкретного координатора в Европе для связи с Москвой Стубб назвал чрезмерным упрощением, напомнив, что реальная международная дипломатия устроена гораздо сложнее.

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