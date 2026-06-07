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Минимум 100 тыс запрещенных тараканов отобрали у заводчика насекомых в Австралии

В Австралии правоохранительные органы конфисковали у местного заводчика более 100 тыс. живых тараканов, запрещенных к содержанию на территории государства. По информации информационного агентства Associated Press, суммарная стоимость изъятых насекомых достигает 142 тыс. долларов, сообщает « Интерфакс ».

Представители Министерства окружающей среды Австралии заявили, что в истории ведомства это крупнейшая оперативная операция подобного рода.

Под изъятие попали особи двух видов — мадагаскарские шипящие тараканы и аргентинские. Представители первого вида являются самыми крупными тараканами на планете. Они могут вырастать в длину до восьми сантиметров.

Данные экзотические особи существенно превышают размерами местных австралийских насекомых. Их длина тела обычно составляет от 2,3 до 3,6 сантиметра.

По версии контролирующих органов, местный заводчик занимался массовым разведением запрещенных насекомых с конкретной коммерческой целью. Он собирался продать тараканов на внутреннем рынке в качестве специализированного живого корма для различных домашних рептилий.

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