Бабушка и внук погибли в бане в Кузбассе

В городе Гурьевске Кемеровской области бабушка не смогли спасти внука и погибла сама во время трагедии в частной бане, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

По предварительным данным, трое детей приехали к бабушке в гости. В субботу поздно вечером старший из них зашел в баню, а зачем начал звать на помощь. Его крики услышал младший из детей, он позвал на помощь бабушку.

Зайдя в помещение, женщина увидела, что подросток держался рукой за провод механического термометра. Тот был под напряжением.

Бабушка попыталась спасти внука, но не смогла. Оба погибли.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены необходимые экспертизы для проверки исправности электропроводки и оборудования. Причины смерти бабушки и внука устанавливаются.

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