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Politico: Франция и Кипр заключат договор об отправке военных на остров

Франция и Кипр подпишут соглашение о статусе сил, которое предоставит Парижу юридическое право на размещение своих воинских контингентов на территории средиземноморского острова. Об этом пишет издание Politico, ссылающееся на высокопоставленных правительственных чиновников страны, сообщает РИА Новости .

В конце апреля президент Республики Кипр Никос Христодулидис уже анонсировал будущее присутствие французских военных. Политик уточнял, что контингент разместят в гуманитарных целях.

Подписание документа состоится 8 июня в рамках неофициального заседания Европейского совета по иностранным делам. Свои подписи под международным договором поставят руководитель оборонного ведомства Франции Катрин Вотрен и министр обороны Кипра Василис Пальмас.

Заключаемое соглашение призвано детально регламентировать условия, на которых французские войска будут дислоцироваться на острове. В тексте документа пропишут параметры проведения военных учений, включая организацию совместных маневров подразделений двух стран.

Помимо этого, нормативный акт зафиксирует правила двустороннего партнерства Парижа и Никосии в области обороны. Информация о точных сроках действия соглашения и численности французского контингента в публикации американского издания не приводится.

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