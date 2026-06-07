Обманщица блогеров и звезд использовала чужие видео о тяжелой жизни

Хатуна А., которую обвиняют в обмане больше 70 блогеров на туристических путевках, собирала деньги себе на квартиру, используя чужие видео о тяжелой жизни и выдавая их за свои, сообщает Mash .

Девушка раскручивала доверчивых пользователей соцсетей. Она украла видео у одной из россиянок, у которой заболели близкие, и опубликовала его в TikTok от своего имени, после чего запустила сбор средств.

Пользователи Сети отправили мошеннице в общей сложности 2 млн рублей. После завершения сбора блогерша удалила ролик. Автор оригинального видео обратилась в полицию и написала заявление.

Хатуна А. предлагала знаменитостям бартерные поездки на Мальдивы, в Турцию, ОАЭ, Сейшелы, брала оплату и исчезала. Ее жертвами стали более 70 блогеров-миллионников. Также следствие предполагает, что она может быть причастна к мошенническим сделкам с недвижимостью и автомобилями.

Ранее суд избрал ей меру пресечения. 29-летняя девушка будет находиться под арестом до 3 августа.

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