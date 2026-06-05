Обманщицу блогеров и знаменитостей арестовали на 2 месяца

Хатуну А., которую обвиняют в мошенничестве и обмане блогеров и знаменитостей, арестовали. 29-летняя женщина будет под арестом до 3 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Свою вину она признала, но выступила против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Она просила назначить домашний арест.

Однако суд не пошел навстречу обвиняемой — ее отправили в СИЗО. Изначально женщину задержали в Минске и привезли в Москву для проведения следственных действий.

Обвиняемая предлагала блогерам и знаменитостям бартерные поездки, брала оплату и исчезала. Ущерб от ее обмана составил 10 млн рублей, с заявлением в правоохранительные органы обратились более 20 человек.

Ранее блогерша Диана рассказала, что предложение о сотрудничестве от Хатуны А. поступило ей в марте. Ее друзья перевели за поездку почти 1 млн рублей. Однако обещанные билеты и бронь так и не пришли. В ночь перед вылетом тур перенесли. Возврат средств начался только после огласки ситуации в Сети.

В аналогичную историю попала блогерша Николь, которая перевела за поездку мужа 900 тыс. рублей. За сутки до вылета ей также сообщили о переносе дат отелем. После публикации информации об инциденте в блоге Николь столкнулась с угрозами, но в итоге смогла вернуть деньги. Она добавила, что некоторые пострадавшие, среди которых были люди с детьми, прилетали на место за свой счет и оставались на улице.

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