В Белоруссии задержали подозреваемую в обмане российских блогеров на 50 млн

В Белоруссии правоохранительные органы задержали Хатуну А., подозреваемую в масштабном мошенничестве, жертвами которого стали популярные российские блогеры и медийные личности. По предварительной информации, девушка пыталась скрыться от следствия, сообщает « 112 ».

В настоящее время ее везут на допрос. Пострадавшие инфлюенсеры уже направили в полицию коллективное заявление. Они оценили общий ущерб от действий задержанной в 50 млн рублей.

Схема обмана строилась на предоставлении туристических услуг. Хатуна А., позиционирующая себя в светских кругах как художница, заводила знакомства со знаменитостями на различных мероприятиях. Она предлагала лидерам мнений отправиться на отдых в зарубежные отели по системе бартера. При этом обязательным условием являлась полная оплата поездки для сопровождающих и близких родственников.

После получения денежных средств организатор туров регулярно переносила даты вылетов под надуманными предлогами. Затем переставала выходить на связь.

По имеющейся информации, от действий подозреваемой пострадали более 70 человек. Расследование дела продолжается.

Ранее блогерша Диана рассказала, что предложение о сотрудничестве от Хатуны А. поступило ей в марте. Ее друзья перевели за поездку почти 1 млн рублей. Однако обещанные билеты и бронь так и не пришли. В ночь перед вылетом тур перенесли. Возврат средств начался только после огласки ситуации в Сети.

В аналогичную историю попала блогерша Николь, которая перевела за поездку мужа 900 тыс. рублей. За сутки до вылета ей также сообщили о переносе дат отелем. После публикации информации об инциденте в блоге Николь столкнулась с угрозами, но в итоге смогла вернуть деньги. Она добавила, что некоторые пострадавшие, среди которых были люди с детьми, прилетали на место за свой счет и оставались на улице.

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