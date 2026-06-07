В части армянского Еревана пропал свет во время выборов депутатов

В Ереване произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии, совпавшее с днем проведения очередных парламентских выборов в Армении. По данным журналистов Telegram-канала SHOT , света нет по более 80 различных адресов.

Это первые за девять лет выборы в Национальное собрание Армении. За места в главном законодательном органе государства ведут активную борьбу 18 политических объединений.

Среди них основными конкурентами считаются партия «Гражданский договор» действующего премьер-министра Никола Пашиняна, блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и альянс «Армения» под руководством бывшего президента Роберта Кочаряна. Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что к 14:00 по местному времени показатель явки избирателей достиг отметки в 33,84%.

Процесс волеизъявления граждан сопровождается серьезными взаимными обвинениями со стороны участников предвыборной гонки. Официальные представители баллотирующихся партий, независимые наблюдатели и местные жители заявляют о фиксации множественных нарушений электорального кодекса на местах.

Согласно утвержденному графику работы Центральной избирательной комиссии, первые официальные подсчеты и предварительные результаты волеизъявления граждан будут обнародованы ближе к 22:00 по московскому времени. При этом полноценный подсчет всех голосов избирателей планируется полностью завершить к 07:00 8 июня.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.