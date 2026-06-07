Мужчина ранен в результате удара БПЛА ВСУ по остановке в Курской области
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В селе Ивановское Рыльского района Курской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата ВСУ пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.
Удар БПЛА пришелся по остановке общественного транспорта, расположенной у местного автовокзала. В момент взрыва ранения получил 46-летний мужчина.
Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Также у него рваная рана височной области.
На месте происшествия пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. По словам губернатора региона, в настоящее время мужчину госпитализируют в одну из больниц Курска. Там врачи сделают все возможное для его скорейшего выздоровления. Помимо этого, в результате детонации беспилотника ВСУ осколочные повреждения получил грузовик.
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