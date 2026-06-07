Бездомные собаки покусали экс-депутата заксобрания Челябинской области

Один из богатейших экс-депутатов заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко пострадал в результате нападения бездомных собак. Он получил пять ран на руках и ногах, сообщает Baza .

Мужчина выгуливал своего питомца на северо-западе Челябинска. Внезапно на них напали три бродячие собаки. Они принялись кусать своего пушистого собрата. Денисенко попытался спасти домашнего любимца, но агрессивные собаки переключились на него.

После нападения пострадавшему пришлось обращаться в травмпункт. Там ему наложили швы и сделали прививку от бешенства.

На фоне происшествия Денисенко заявил, что действующее законодательство не решает проблему бездомных животных, а только вынуждает тратить бюджет на отлов и стерилизацию. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Денисенко — один из богатейших бывших депутатов заксобрания Челябинской области. Также он был директором обувной компании «Юничел». В 2021 году доход мужчины составил 162 млн рублей.

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