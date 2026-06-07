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«Роскосмос» показал кадры с подготовкой космонавтов к работе в невесомости

«Роскосмос» показал, как можно ощутить невесомость, не отправляясь на орбиту. Эти тренировки входят в программу подготовки космонавтов, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Занятия для будущих покорителей космоса, помогающие испытать настоящую нулевую гравитацию, проводятся на борту самолета Ил-76 МДК. Воздушное судно во время тренировки совершает параболический полет: пикирует вниз и взмывает вверх. Это создает режим свободного падения.

Внутри самолет обшит мягкими матами, а в хвостовой части натянута сетка. В среднем за полет может быть выполнено 10 режимов невесомости.

Перед тем, как попасть на борт, будущим космонавтам необходимо пройти инструктаж и медосмотр. В каждом полете назначаются инструкторы, которые корректируют программу полета.

«Роскосмос» проводит отбор в отряд космонавтов. Подать заявку можно до 30 июня.

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