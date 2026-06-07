Более 1 млн верующих посетили выступление папы Римского в испанском Мадриде

Около 1,1 млн человек приняли участие в торжественном богослужении, которое провел Папа Римский Лев XIV в центре испанской столицы — Мадриде. Официальную статистику журналистам предоставили в пресс-службе правительства автономного сообщества Мадрид, сообщает ТАСС .

Масштабная религиозная служба была организована на одной из центральных площадей города, у мадридской мэрии. Для обеспечения безопасности миллионной аудитории и самого понтифика испанские власти привлекли беспрецедентные силы правопорядка. В охранных мероприятиях задействованы около 15 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Глава Римско-католической церкви прибыл в Испанию 6 июня. Сообщается, что программа его визита не ограничится столицей. В ближайшие дни также запланированы поездки в Барселону и на Канарские острова.

Данный визит имеет важное историческое значение для верующих страны. Последним понтификом, посещавшим королевство с официальным визитом, был Бенедикт XVI. Он приезжал в Мадрид в рамках Всемирного дня молодежи в 2011 году.

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